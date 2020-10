Terremoto di magnitudo 4.9 in Albania: avvertito anche in Puglia

Terremoto di magnitudo 4.7 nel nord dell'Albania: la forte scossa è avvenuta a mezzanotte e 13. L’epicentro è stato localizzato nel mar Adriatico, poco a nord di Durazzo.

Secondo i dati del centro sismico del Mediterraneo EMCS, il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 4.9 mentre l’ipocentro è stato individuato attorno ai 10 km di profondità. L’INGV ha assegnato al sisma la magnitudo richter 4.7. Epicentro come detto poc’anzi individuato in mare, 20 km a nord di Durazzo e quasi 40 a nord-ovest della capitale Tirana.

Il terremoto è stato nettamente avvertito con prolungati tremori e boati sull’Albania centro-settentrionale, soprattutto tra Durazzo e Tirana. Lievi tremori sono stati percepiti anche in Puglia, specialmente tra brindisino e leccese. Non ci sono danni a cose o persone.

