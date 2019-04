Tenta di rimuovere un alverare dal giardino: le api lo accerchiano e lo uccidono

Pensava di poter risolvere il problema cacciando via quelle api che avevano trovato casa nel suo giardino. Ma per Epigmenio Gonzalez quell’incontro ravvicinato con gli insetti si è rivelato fatale. In men che non si dica il suo viso si è trasformato in una maschera di dolore e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

L’uomo, un 51enne dell’Arizona, si era accorto che alcune api avevano costruito un alveare sul divano di casa sua. Incurante del pericolo e sicuro di poter risolvere il problema senza l’aiuto di un esperto, ha deciso di affrontare gli insetti cercando di eliminare la loro casa e potersi così riappropriare del suo divano.



Mai mossa fu più sbagliata. Epigmenio è stato assalito da centinaia di api che lo hanno attaccato senza lasciargli via di scampo. La donna che era a casa con lui ha cercato di intervenire, ma non ha potuto far nulla: anche lei è stata attaccata e ha dovuto battere in ritirata e chiamare aiuto.



Quando i soccorritori sono arrivati sul posto la vittima era ricoperta di api: Epigmenio è stato trasportato al Yuma Regional Medical Center, ma i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo. In cura nella stessa struttura sanitaria anche la donna che era con lui e alcuni agenti che sono intervenuti per salvarlo: le loro condizioni non sono gravi.

