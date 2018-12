Giovane turista scompare a Tenerife. Appelli disperati sui social: «Aiutateci a ritrovarla»

Ultimo aggiornamento: 17:32

Una 29enne, che si trovava in vacanza sull'isola di, è scomparsa nel nulla da giovedì scorso, quando era stata vista, per l'ultima volta, in un bar frequentato da molti turisti. Un'associazione, ora, ha lanciato diversi appelli, in pubblico e sui social, per ritrovare la giovane Amy Louise, una ragazza inglese che, al momento della scomparsa, si trovava nella cittadina di Puerto de la Cruz. I turisti britannici affollano lein ogni periodo dell'anno: nelle varie isole, ci sono diversi locali pensati proprio per i visitatori provenienti dal Regno Unito. Proprio in uno di questi bar,era stata vista per l'ultima volta poco dopo la mezzanotte di giovedì scorso. Da allora, nessuno ha più saputo nulla di lei.L'associazione 'SOS Desaparecidos' ha lanciato un appello, pubblicando anche una foto di Amy e fornendone una descrizione: «È alta 1 metro e 77, pesa tra i 55 e i 60 kg, ha i capelli biondi e mossi, occhi azzurri e un piccolo piercing sul naso».