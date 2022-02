Tempesta Eunice: mareggiate e venti fino a 150 km orari, gli esperti meteo: «Chiudetevi in casa»

Raffiche di vento a 150 chilometri all'ora. La tempesta Eunice (l'hashtag sui social per seguire il fenomeno è #stormeunice) una delle peggiori mai registrate nel Regno Unito, sta sferzando l'isola. Il maltempo sta costringendo milioni di cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni. L'allarme lanciato dal Met Office riguarda in particolare il sud e il sudest dell'Inghilterra e il Galles meridionale. Centinaia di scuole sono rimaste chiuse e i trasporti pubblici stanno subendo ritardi e cancellazioni.

I danni causati dalla tempesta hanno lasciato migliaia di abitazioni e attività commerciali senza energia elettrica, in particolare nell'Inghilterra sud occidentale e in Galles. È la seconda tempesta a colpire il Regno Unito e l'Irlanda nell'arco di una settimana, dopo che la Tempesta Dudley aveva spazzato la Scozia, il nord dell'Inghilterra e il Nordirlanda, lasciando migliaia di abitazioni al buio.

⚠ #StormEunice is going to bring damaging and disruptive winds for most of the UK today.



🔴 See the latest Red Warnings for wind below and be aware of the wider Amber Warning area.



Exposed coastal areas could get gusts in excess of 90mph



Latest 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs pic.twitter.com/uQAeGfB3RK

— Met Office (@metoffice) February 18, 2022