La tempesta Eunice sradica il clone dell'albero di mele che ispirò lo scienziato Isaac Newton

​La tempesta Eunice ha sradicato il clone dell'albero di mele che ispirò lo scienziato Isaac Newton: non è stata la forza di gravità a sradicarlo, dunque, ma quella del vento. Anche il clone dell'albero di mele che ispirò Newton risulta tra le "vittime" mietute dalla tempesta Eunice che ha flagellato la Gran Bretagna, ha fatto sapere il Giardino botanico dell'Università di Cambridge.

Il fatto non deve stupire. L'albero originale nella casa natale dello scienziato di Woolsthorpe Manor nel Lincolnshire, sotto il quale Newton formulò la teoria della gravità vedendo cadere una mela, fu strappato la vento di una tempesta «molto simile alla nostra, all'inizio della prima metà del 19esimo secolo», ha ricordato Samuel Brockington, curatore del giardino botanico.

Il clone era stato piantato nel 1954 ad uno degli ingresso del giardino. Ma negli ultimi anni i curatori ne avevano ricavato altri tre cloni e presto sarà piantato un nuovo melo di Newton, ha assicurato Brockington su Twitter.

1/8 We’ve just lost our “Newton’s Apple Tree” to Storm Eunice (gravity is such a downer, arf arf). It was planted in 1954, so has stood at the Brookside entrance @CUBotanicGarden for 68 years. An iconic tree, and sad loss. But what does it mean to be “Newton’s Apple Tree”? … a🧵 pic.twitter.com/LFk6ZxSxZ5

— Samuel Brockington (@brockingtonian) February 19, 2022