Tempesta Babet flagella il nord Europa: oltre 200 cm di pioggia in Danimarca, danni in Svezia. Ieri tre morti in Gran Bretagna

La tempesta Babet continua a flagellare il nord Europa. La perturbazione sta attualmente colpendo la Danimarca e la parte meridionale della Svezia, causando gravi danni. Si registrano abitazioni allagate, strade sommerse e l'evacuazione dei proprietari di case vacanza, tutti segni di quella che è stata definita «la peggiore tempesta degli ultimi 100 anni». Nelle ultime 24 ore, in alcune parti della Danimarca sono caduti oltre 200 cm di pioggia, come riportato dal servizio meteorologico danese. Le aree più colpite si trovano lungo la costa meridionale e sull'isola di Bornholm nel Mar Baltico.

La tempesta Babet si abbatte sul nord Europa

Il ministro dell'Industria danese, Morten Bodskov, ha dichiarato di essere «grato per l'attuazione del programma di emergenza per il maltempo, che fornisce assistenza alle aree gravemente colpite».

Inoltre, sono stati segnalati disagi lungo la costa meridionale della Svezia nella regione di Scania, con un aumento del livello dell'acqua fino a 1,5 metri, interruzioni di corrente e interruzioni dei servizi ferroviari. Ulf Andersson, responsabile del comune di Vellinge, ha dichiarato che «ci sono numerosi danni lungo la costa», spiegando che alcuni moli sono stati completamente distrutti o hanno subito danni significativi e ulteriori disagi sono stati causati dalla caduta di alberi.

Sale il bilancio dei morti in Gran Bretagna

Intanto è salito ad almeno tre il bilancio dei morti in Regno Unito a causa della tempesta Babet, abbattutasi fra giovedì pomeriggio e ieri mattina con piogge torrenziali, inondazioni e raffiche di vento fino a circa 150 chilometri all'ora sulla Scozia e sulle coste dell'Irlanda del Nord, per poi spostarsi nelle ore successive sul Galles e parte dell'Inghilterra centrale. Lo riportano i media del Regno Unito citando i servizi di emergenza locali. La perturbazione in queste ore sta calando parzialmente d'intensità, ma continua per il momento a causare danni e disagi: fra inondazioni, allagamenti, evacuazioni qua e là di case e scuole, interruzioni al traffico (stradale, ferroviario o marittimo).

Le prime due vittime sono state confermate in Scozia, dove - nelle contee dell'Angus e dell'Aberdeenshire - i meteorologi del Met Office britannico avevano emesso fino alla mattinata di oggi una rara allerta rossa, il più alto livello d'allarme possibile. Si tratta di una donna di 67 anni, travolta da un fiume tracimato nel suo villaggio, e di un uomo di 56, ucciso da un albero sradicato dalla furia degli elementi e finito sul furgone di cui egli era alla guida proprio nell'Angus, malgrado l'appello lanciato il giorno prima del governo locale di Edimburgo a restare possibilmente in casa in quell'area. Mentre la terza vittima è un uomo morto ieri pomeriggio nella contea inglese dello Shropshire (Midlands occidentali, non lontano da Leeds) pure trascinato via dalle acque di un torrente.