Temperature record a Londra dopo dieci anni, -8,4C°: stop ai voli dall'aereoporto di Heatrow

Dozzine di voli sono stati cancellati all'aeroporto di Heathrow (Regno Unito, Londra) dopo che le temperature sono scese al minimo storico dopo più di dieci anni. Più di 50 partenze e arrivi sono stati bloccati all'aeroporto di Londra prima di mezzogiorno di lunedì (oggi, ndr.), provocando il caos per decine di migliaia di passeggeri e pendolari. Nel frattempo, almeno 85 voli British Airways (Ba) sono stati tagliati durante per la giornatadoierna, oltre ai 70 di domenica, dopo che l'aeroporto ha imposto una riduzione dei decolli, degli atterraggi e delle restrizioni del controllo del traffico aereo. La temperatura a Heathrow è scesa fino a -8,4°C durante la notte: la più bassa degli ultimi dieci anni.





Il Met Office ha emesso un'allerta meteo gialla per nebbia da mezzanotte fino alle 11 per il sud-est dell'Inghilterra e gran parte di Londra. L'allerta avverte che «la nebbia gelata porterà a condizioni di guida difficili e potrebbe causare ritardi nei viaggi in alcune zone» il primo giorno della settimana lavorativa. Le temperature di oggi potrebbero arrivare a -6°C a Londra, ha detto il Met Office, portando più nebbia gelida martedì.

350m in freezing fog at @HeathrowAirport right now. Glad I'm just a passenger tonight 😂 pic.twitter.com/B29cRaPeWw — Nick Cole (@Pilot_Nick) January 22, 2023

I dati dell'aeroporto di Heathrow hanno mostrato che 33 arrivi sono stati eliminati prima di mezzogiorno di lunedì, per lo più voli Ba da città come Manchester, Edimburgo, New York, Amsterdam, Parigi, Amburgo, Berlino, Bruxelles, Copenaghen e Stoccolma. Altre compagnie aeree interessate includevano Klm, Lufthansa, Aer Lingus, Virgin Atlantic, United Airlines, SAas e Air France. Anche 21 partenze da Heathrow sono state cancellate prima di mezzogiorno, compresi i voli Ba per Lione, Stoccarda, Tolosa, Madrid, Barcellona, ​​Roma e Milano. Ba ha registrato 70 cancellazioni domenica e 80 lunedì a causa della nebbia dopo che Heathrow ha imposto livelli di volo ridotti per motivi di sicurezza e le procedure di sghiacciamento hanno causato ritardi.

I passeggeri si sono rivolti ai social media per affermare di essere rimasti bloccati sugli aerei dell'aeroporto di Heathrow a causa del clima gelido. Ben Weinberger, un avvocato che è atterrato su un volo British Airways da Chicago alle 6:45, ha scritto su Twitter: «Ba294 è atterrato in orario, nonostante la nebbia gelida, ma @HeathrowAirport sembra incapace di fornire un gate... o anche un parcheggio, mentre ce ne stiamo seduti, aspettando di trovare un posto dove sbarcare» Ha detto che un bus navetta alla fine è arrivato un'ora dopo, aggiungendo: «Così tanto per arrivare al lavoro in orario oggi».

Un altro utente di Twitter ha detto che non gli era ancora stato permesso di scendere da un aereo un'ora dopo l'atterraggio al Terminal 5. Dopo che le temperature sono scese sotto lo zero in gran parte del Regno Unito domenica notte, il Met Office ha dichiarato che «le zone di nebbia gelata durante la notte si stanno lentamente diradando, ma probabilmente persistono in alcune località soggette» nel sud-est, non raggiungendo i 5°C lunedì.

Un portavoce di Ba ha dichiarato: «Come altre compagnie aeree, il nostro programma è stato influenzato dalle continue condizioni meteorologiche di nebbia gelida sperimentate in tutta Londra. Ci siamo scusati con i clienti i cui voli sono stati interessati e stiamo facendo tutto il possibile per metterli in viaggio come il più velocemente possibile».