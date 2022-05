Hong Kong, figlio rompe il Teletubbies gigante e il padre è costretto a risarcire 3.400 dollari: il video è virale

Un padre è stato costretto a pagare 3.400 dollari in un negozio di giocattoli perchè il figlio ha fatto cadere e distrutto la statua gigante di un Teletubbies dorato in pocellana. È successo ad Hong Kong dove la notizia del conto salato è diventata virale in rete ed ha scatenato polemiche sui social.

L'incidente

L'incidente è avvenuto nel centro commerciale Langham Place nel quartiere Mongkok di Hong Kong, in Cina, la scorsa domenica 22 maggio. Il padre del bambino ha detto di essere uscito dal negozio per una telefonata e poi di essere rientrato dopo aver sentito un forte rumore. Avrebbe poi trovato suo figlio vicino alla statu andata in pezzi. I commessi del negozio in un primo momento hanno detto al padre che il bambino aveva "preso a calci" la statua, alta un metro e ottanta. Così l'uomo, in imbarazzo, si era offerto di pagare il conto: 3400 dollari. Le telecamere di sorveglianza però hanno mostrato che le cose sono andate diversamente: il bambino si era semplicemente appoggiato alla statua che poi era caduta a terra rovinosamente.

La richiesta di risarcimento

Di fronte alle rivelazioni della telecamera di sorveglianza il padre ha accusato il negozio di aver aggirato i due genitori. Ha chiesto quindi di avere indietro la cifra pagata e ha detto che il negozio avrebbe dovuto tutelare la statua etichettandola come fragile e proteggendola. Il padre ha poi detto che il bambino era molto spaventato dalla statua: 'Mio figlio era immobile, stava solo fissando il giocattolo. Mio figlio era così terrorizzato dopo l'incidente che ha dovuto saltare la scuola. Mi ha chiesto perché la scultura sembrava spaventosa." ha detto.

Il negoziante da parte sua, ha detto che il risarcimento era stato accordato di comune accordo e che è stato chiesto il prezzo di costo della statua e non il prezzo di vendita (che supera i 5mila dollari).

La scultura del Teletubbies gigante

La statua distrutta è un Teletubbies gigante, dorato, alto un metro e ottanta. È fragile e di porcellana. Il prezzo ufficiale di prevendita è di 52.800 Hong Kong Dollars (£ 5.380)". "La decorazione era esposta da novembre dello scorso anno e non aveva causato alcun inconveniente ai clienti" hanno detto i negozianti.