Mette le telecamere in casa e fa una scoperta choc: «Ecco cosa faceva il mio vicino»

24 Novembre, 09:33

Da qualche tempo aveva il sospetto che qualcuno fosse entrato in casa sua, in particolare il suo vicino di casa di cui tanto lei e suo marito si fidavano, e che pensavano fosse un amico. Così Sharon Bulman, una 45enne di Skelton, nel North Yorkshire (Gran Bretagna) ha avuto un’idea: avrebbe nascosto una telecamera segreta nella sua camera da letto, per capire se quel sospetto era solo paranoia o se c’era qualcosa di vero.E quando ha guardato le immagini di quella telecamera, ha fatto una scoperta sorprendente: i filmati mostravano infatti il suo vicino di casa che, in particolare nel suo cassetto della biancheria intima. Ma soprattutto, cosa ancora più agghiacciante, a un certo punto il suo vicino prendeva i suoi calzini econ uno di essi.Il vicino, di cui Sharon e suo marito si fidavano, aveva una copia della chiave perché era capitato che, mentre i due erano in vacanza, lui doveva entrare per tenere d’occhio la casa. «Un giorno ero in auto e mi sembrò di vedere un uomo in piedi in casa -- un’altra volta stavo bevendo un caffè e lo vidi scendere le scale, mi disse che era salito per vedere il tappeto che avevamo pulito».