Grazie allo svolgimento della finale dell'Eurovision Song Contest gli abitanti laici di Tel Aviv potranno beneficiare il mese prossimo, almeno per una volta, di trasporti pubblici nella giornata del sabato. Secondo quanto reso noto dal municipio di Tel Aviv, venerdì 17 maggio e sabato 18 maggio saranno messi gratuitamente a disposizione del pubblico 50 autobus che collegheranno diversi rioni della città con il Villaggio dell'Eurovisione e con la Fiera di Tel Aviv dove si svolgerà la competizione musicale. Malgrado la maggior parte della popolazione di Tel Aviv sia laica, i trasporti pubblici si fermano - come peraltro nel resto di Israele, con l'eccezione di Haifa - all'imbrunire del venerdì e riprendono al termine del riposo sabbatico. Da tempo le forze laiche insistono per l'attivazione a Tel Aviv, anche parziale, di trasporti pubblici di sabato. Ma finora quelle pressioni sono state vane.