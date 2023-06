Tensione tra Cina e Stati Uniti, sfiorata la collisione tra due navi da guerra nello stretto di Taiwan

Alta tensione tra Cina e Stati Uniti. Una nave da guerra cinese è arrivata a un passo dalla collisione, a poco più di 100 metri dal cacciatorpediniere americano Us Chung-Hoon, impegnato in un'attività congiunta Canada-Usa sulla libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Taiwan.

Lo riporta il Global News, in base alla testimonianza di un suo reporter in viaggio sulla HMCS Montreal, la fregata canadese che ha partecipato alla missione, dal 25 maggio nel mar Cinese meridionale.

Secondo la ricostruzione, l'unità cinese ha fatto rotta per tagliare la prua del cacciatorpediniere Usa il cui equipaggio ha consigliato via radio di cambiare rotta per evitare la collisione.

The PLA Eastern Theater Command fully monitored, tracked and maintained high alert for US missile destroyer USS Chung-Hoon transiting through the Taiwan Straits on Thursday, PLA Eastern Theater Command announced Friday. https://t.co/DqMj7v8HtC pic.twitter.com/J09sgq4IJc

— Global Times (@globaltimesnews) January 6, 2023