Pechino: «Taiwan, riunificazione è missione sacra». Tensione per portaerei Usa nel Mar Cinese

«La riunificazione di Taiwan è la missione sacra dell'Esercito popolare di liberazione (Pla): le forze armate cinesi promettono tolleranza zero verso l'indipendenza dell'isola ritenuta parte inalienabile della Repubblica popolare. La questione di Taiwan riguarda esclusivamente gli affari interni della Cina e non c'è spazio per l'interferenza Usa», lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa, Wu Qian, con parole destinate ad alzare il livello di tensione tra le due super potenze.

Nella chiamata attesa per oggi tra Biden e Xi Jinping verrà probabilmente anche affrontata la questione di un'eventuale visita a Taipei della Speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi (Democratici). Il Pentagono si era detto pronto ad aumentare le forze nell'area dell'indopacifico in caso la Speaker si fosse recata in visita a Taiwan, come riferito ieri da Associated Press.





La chiamata tra i due leader e le tensioni altissime

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente della Repubblica Popolare CineseXi Jinping, oggi saranno protagonisti del loro quinto colloquio telefonico, secondo negli ultimi cinque mesi, da quando il candidato democratico è dieventato il nuovo inquilino della Casa Bianca. Stavolta il pomo della discordia nella telefonata "diplomatica" tra i due massimi leader mondiali non sarà l'Ucraina, tema che comunque verrà analizzato, bensì la questione Taiwan. L'eventuale annessione di Taipei a Pechino recentemente ha fatto precipitare vertiginosamente gli equilibri tre le due super potenze.

Il Partito Comunista non ha preso per niente bene una possibile visita a Taiwan, da parte della deputata Nancy Pelosi. I funzionari della Casa Bianca, hanno affermato che la telefonata, pianificata da tempo e prevista per oggi pomeriggio, verterà sulla questione Taiwan e ovviamente sull'invasione russa dell'Ucraina, su cui gli Stati Uniti aspettano una condanna da parte della Cina da Febbraio.

L'ultima volta che un membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha visitato Taiwan è stato nel 1997. La Cina nel frattempo è diventata più potente militarmente ed economicamente, per cui alcuni analisti temono che una visita della Pelosi in un momento così potrebbe innescare una crisi militare nello Stretto di Taiwan, a 160 km dalle coste cinesi. La sfiducia reciproca tra i due paesi è ai massimi storici. «Penso che la gente non si renda conto di quanto sia pericoloso questo particolare momento», ha affermato Bonnie Glaser, esperta cinese presso Il German Marshall Fund of the United States, un think tank apartitico statunitense volto a promuovere la cooperazione intenazionale.

Tra l'altro nelle ultime ore una portaerei statunitense e il suo gruppo d'attacco sono entratu nel Mar Cinese Meridionale dopo uno scalo nel porto di Singapore, proprio mentre aumentano le tensioni con la Cina per una possibile visita a Taiwan di Nancy Pelosi. Gli ufficiali della settima flotta della Marina degli Stati Uniti hanno confermato il dispiegamento della "USS Ronald Reagan" sulla rotta commerciale. «La USS Ronald Reagan e il suo gruppo d'attacco sono rientrate nel Mar Cinese Meridionale dopo una missione nel porto di Singapore» ha detto a Reuters il comandante della flotta Hayley Sims, che ha aggiunto «la Reagan sta continuando le normali operazioni di routine programmate come parte del suo programma a sostegno di un Indo-Pacifico libero e aperto».

