Taiwan, via alle manovre militari della Cina: esercitazioni nello spazio aereo e marittimo. «Così si minaccia la stabilità»

Il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione, le forze armate cinesi, hanno iniziato le manovre «di prontezza al combattimento e le esercitazioni militari intorno allo Stretto di Taiwan, a nord e a sud dell'isola di Taiwan, e nello spazio aereo e marittimo a est dell'isola». È quanto ha riferito un portavoce del Comando.

Le operazioni militari «servono come severo monito contro la collusione tra forze separatiste che cercano 'l'indipendenza di Taiwan' e quelle esterne, e contro le loro attività provocatorie». È quanto afferma il portavoce del Comando orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla), Shi Yi, aggiungendo che le manovre «sono necessarie per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina».

Guerra nucleare, jet e navi militari: in Taiwan (contro la Cina) e Corea del Nord la doppia crisi che allarma gli Usa

La Cina ha «utilizzato la visita e i transiti della presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti come scusa per condurre esercitazioni militari, che hanno gravemente minato la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione», ha accusato il ministero della Difesa taiwanese in una nota. Tsai è rientrata ieri sera a Taipei, concludendo la missione di 10 giorni che l'ha portata in Centroamerica (da Guatemala e Belize, due degli ultimi 13 Paesi con cui l'isola ha relazioni diplomatiche), e a un doppio scalo negli Usa, a New York e a Los Angeles, che ha fortemente irritato la Cina.

A New York, la presidente ha tenuto un discorso al think tank conservatore Hudson Institute, ricevendo il prestigioso Global Leadership Award, mentre a Los Angeles ha incontrato lo speaker della Camera americana Kevin McCharty alla Reagan Library. In entrambi i transiti, Tsai ha incontrato numerosi esponenti politici del Congresso in formazione bipartisan. Il doppio scalo sul suolo Usa ha mandato su tutte le furie Pechino: «La Cina adotterà misure risolute per salvaguardare la sua sovranità e integrità territoriale», ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning. Ieri, Pechino ha annunciato una serie di sanzioni contro la Reagan Library, l'Hudson Institute e quattro loro responsabili.