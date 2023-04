Taiwan, spopolano i distinitvi anti-Cina: l'orso di Formosa picchia Winnie The Poo "sosia" di Xi Jinping

Un arrabbiato orso nero di Formosa tiene in mano la bandiera di Taiwan e prende a pugni Winnie the Pooh sotto lo slogan «Scramble!» (trad. "Affrettati!). Questa la scena raffigurata sulle toppe che stanno indossando i taiwanesi, civili e militari, in segno di patriottismo contro la Cina di Xi Jinping, sempre più minacciosa al di fuori dei confini dell'isola.

Ormai da anni, a Taiwan, Winnie the Pooh viene indicato, in modo provocatorio e irriverente, come sosia del leader cinese Xi Jinping, per via di una presunta somiglianza tra i due personaggi. Per questo l'orso animato della Disney è diventato un simbolo di protesta contro il presidente della Repubblica Popolare.

La foto di un pilota militare intento a ispezionare un jet da combattimento, con il distintivo ben visibile sul braccio, è stata diffusa due giorni fa dall'agenzia di stampa militare di Taipei. In poche ore è diventata virale sui social, e adesso, tutti ne vogliono una uguale. Perfino la missione diplomatica taiwanese di Washington, per mezzo di un Tweet, ha espresso il desiderio di voler reperirne alcune.

Where can we get a patch like that! Guaranteed to be best sellers! https://t.co/SA35c7529z

— Taiwan in the US (@TECRO_USA) April 9, 2023