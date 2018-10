Tagliuzza stampa di Banksy da 40mila sterline per aumentarne il valore: ora vale un pound

Il proprietario di una delle 600 stampe originali di "Girl with baloon" di Banksy ha ridotto l'opera a striscioline sperando di raddoppiarne il valore come accaduto per il dipinto autiodistruttosi pochi giorni fa durante un'asta Sotheby's. Una storia che ha dell'incredibile, raccontata da MyArtBroker , servizio online specializzato nel far incontrare compratori e venditori di arte contemporanea. Naturalmente il finale è amaro: la stampa, quotata circa 40mila euro, una volta ridotta a brandelli dal suo proprietario, ha perso l'intero valore.

LEGGI ANCHE Banksy e l'opera che si autodistrugge: l'artista spiega la beffa e cita Picasso



L'ingenuo protagonista di questa assurda vicenda si sarebbe rivolto a MyArtBroker proponendo la vendita della sua stampa tagliuzzata ad almeno 80mila euro. «Non pensiamo proprio», è stata la gelida e beffarda risposta della piattaforma che si è anche spinta a valutare l'opera una sterlina.



Foto: My Art Broker

SDolo tre giorni prima MyArtBroker aveva pubblicato un tweet in cui raccontava di aver ricevuto svariate richieste da possessori di stampe di Banksy circa la possibilità di accrescerne il valore facendole a striscioline come accaduto da Sotheby's.



We've had a number of #Banksy print owners contact us today asking if they shred their artwork will it be worth more. Please, Please DON'T. The events of the last 24hrs are a very unique piece of art history. #GirlWithBalloon

— MyArtBroker (@myartbroker) 6 ottobre 2018