Sydney, attacco in un centro commerciale: persone accoltellate. «Sei morti, aggredito bimbo di 9 mesi»

Attacco in un centro commerciale a Sydney. Diverse persone sono state accoltellate, secondo quanto riferisce la Polizia locale, all'interno del centro commerciale Bondi Junction in Australia. Gli agenti hanno sparato e ucciso l'aggressore. Centinaia le persone che erano all'interno dello shopping center e che sono state evacuate.

L'aggressione

Il canale televisivo australiano Channel 9 riferisce che c'è anche un bimbo di nove mesi fra le persone aggredite in un centro commerciale di Sydney, che è stato trasportato in ospedale.

Le vittime

Alcune indicazioni riferiscono che ci sono fino a sei morti nell'attacco al centro commerciale Westfield di Bondi Junctions a Sydney, scrive il Sydney Morning Herald, mentre il Guardian parla di quattro morti. La tv australiana Abc fa inoltre riferimento alla possibilità che vi possano essere due aggressori, ma la notizia non è confermata.

Il testimone

Ci sarevbbero diversi morti nell'attacco oggi in un centro commerciale di Sydney , il Westfield di Bondi Junction, secondo quanto scrive il Sydney Herald citandio un testimone che dice di aver visto diversi colpi per terra, in particolare almeno due.

La paura

Ellie Williams, 21 anni, stava finendo di pranzare all'ultimo piano della food court di Westfield Bondi con la sua amica verso le 15:40 quando ha visto gruppi di persone correre e urlare. "La gente era così confusa - racconta al Sydney Herald -. Ci è stato detto che un ragazzo stava accoltellando le persone ai piani inferiori". Poi prosegue: "Le persone venivano chiuse nei negozi e noi abbiamo guardato in basso e abbiamo visto un ragazzo con un coltello che indossava una felpa con cappuccio che inseguiva le persone. Ho sentito un uomo urlare mentre stavamo per scendere con la scala mobile", ha detto Ellie. E mentre usciva dalla scala antincendio ha sentito tre spari.

First video shows brave civilians fighting off the terrorist in Sydney, Australia.



Several people killed.



Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/nDjHQUh5vX — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024