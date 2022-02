Svizzera, valanga travolge gruppo di sciatori italiani: morto 68enne

Un italiano di 68 anni è morto travolto da una valanga durante un'escursione sci alpinistica nella valle di Goms, nel Canton Vallese, nella zona di Reckingen in Svizzera. Un suo compagno è rimasto ferito, nell'incidente avvenuto ieri pomeriggio. Secondo la ricostruzione fornita oggi in un comunicato dalla polizia vallesana, l'episodio si è verificato intorno alle 15.15, in un luogo denominato «Blinne». A essere coinvolto un gruppo di quattro sci escursionisti italiani. Mentre affrontavano la discesa, due di essi sono stati travolti da una valanga. Gli altri due sono riusciti rapidamente a localizzarli e a liberarli dalla neve. Malgrado le cure ricevute, per uno sciatore non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul posto. Il secondo, ferito, è stato elitrasportato dall'Air Zermatt all'ospedale di Visp.

