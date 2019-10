Il re Carlo XVI Gustavo di Svezia toglie il titolo di "altezza reale" a 5 nipoti

Tre figli e sette nipoti sono un onere troppo pesante per i contribuenti svedesi ed è per questo che Re Carlo XVI Gustavo di Svezia ha preso una decisione rivoluzionaria: cinque dei suoi nipoti, di età compresa tra gli uno e i cinque anni, diventeranno cittadini comuni. Lo riferisce la Bbc. Con il provvedimento voluto dal monarca i tre figli della principessa Madeleine e di Chris O'Neill e i due del principe Carlo Filippo e della moglie principessa Sofia, perdono così il titolo di "Sua Altezza Reale". Ciò implica che, da una parte, non avranno più doveri reali da svolgere e non riceveranno più contribuiti annuali dei cittadini né appannaggi reali, ma dall'altra parte potranno disporre liberamente della loro vita.



I cinque nipotini di re Carlo XVI Gustavo continueranno, naturalmente, con i titoli di Duca e Duchessa, a essere membri della Famiglia Reale. «Sua Maestà il re ha deciso di apportare modifiche alla Casa reale. Lo scopo di questi cambiamenti - è scritto nel comunicato - è quello di stabilire quali membri della Famiglia Reale possono svolgere compiti ufficiali o relativi alla funzione del Capo dello Stato.» L'esperto di case reali Roger Lundgren ha dichiarato alla Bbc che la decisione è stata presa dopo l'aumento del numero dei componenti della monarchia svedese. Motivo per il quale, già alcuni anni fa «il Parlamento ha annunciato che avrebbe dato il via a una revisione di alcuni principi riguardanti la monarchia. Tra questi, la dimensione della famiglia».

Ultimo aggiornamento: 23:22

