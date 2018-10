Svezia nel caos: il socialdemocratico Löfven rinuncia a formare il governo

Alla fine ha gettato la spugna: il premier uscente Stefan ​Löfven ha annunciato la sua rinuncia a formare un nuovo governo in Svezia. I socialdemocratici da lui guidati, pur confermandosi primo partito come da tradizione nel paese scandinavo, sono usciti fortemente ridimensionati dalle elezioni dello scorso 9 settembre, toccando il minimo storico di consensi con il 28% dei voti. Non potendo dunque contare su una maggioranza di seggi in Parlamento, ​Löfven è dovuto andare in cerca di alleanze che sin dall'inizio sono apparse improbabili. Un accordo con Verdi e sinistra radicale non sarebbe bastato, e il tentativo di ottenere il via libera da altre forze per un governo di minoranza non è andato a buon fine.



Ora per il Paese si aprono scenari piuttosto confusi, e appare inevitabile un ritorno alle urne.