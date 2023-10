Il supermercato che vende lingotti d'oro (a due condizioni): «Stanno andando a ruba»

La catena di supermercati Costco, una delle più grandi degli Stati Uniti, è nota per offrire prodotti a prezzi competitivi all'ingrosso, ma anche per il suo impegno per la qualità e la soddisfazione del cliente, che l'ha resa una delle catene di maggior successo al mondo e uno dei preferiti dai consumatori. Ora, Costco ha sorpreso ancora una volta milioni di persone, e fa andare a ruba l'ultimo prodotto lanciato nei suoi supermercati: i lingotti d'oro.

I lingotti

A quanto pare, i lingotti sono disponibili solo nel negozio online e su ogni oncia è stampata l'effigie di quella che Costco chiama "la dea svizzera della fortuna Veriscan". Un prodotto realizzato in Svizzera, del peso di 34 carati e al prezzo di 1.900 dollari per unità.

Con sorpresa di molti, il lancio è stato un successo assoluto e i clienti se li stanno litigando, come ha riconosciuto il direttore Richard Galanti, responsabile finanziario della catena. In effetti, il successo è stato così grande che ogni nuova spedizione viene venduta in poche ore e l'azienda ha dovuto limitare la vendita a due unità per cliente.

Le condizioni

Naturalmente l'acquisto di lingotti d'oro è soggetto a delle condizioni, la prima: a differenza degli altri prodotti offerti dalla catena di supermercati, i lingotti d'oro non possono essere restituiti. Ma non solo, per poterli acquistare è obbligatorio essere membri Costco, abbonamento che può costare tra i 60 ed i 120 dollari annui a seconda della modalità scelta.. Altre opzioni. Anche se l'offerta del supermercato Costco sembra la più attraente ed economica, la verità è che la stessa oncia d'oro "Veriscan" o altri modelli simili possono essere acquistati su altre pagine online specializzate.