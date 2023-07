Super yacht da 270 milioni cerca acquirenti: "Soar" ha due piscine, è lungo 105 metri e può ospitare 60 persone

Avanti chi può... comprare un superyacht da 232 milioni di sterline (circa 270 milioni di euro). Si chiama "Soar", ha la forma di un becco di un enorme uccello predatore ed è lunga 105 metri. Secondo i progettisti è stata ispirata «dall'eleganza del volo che i grandi uccelli rapaci scolpiscono nei cieli quando volano». David Weiss, di Designova, il cervello dietro la nave, ha detto che è stata sviluppata in collaborazione con specialisti di yacht da regata e vela e vanta «velocità entusiasmanti». A bordo, è un paradiso.

Gli esterni

L'esterno presenta un'area di intrattenimento, due piscine e due eliporti.

Un eliporto si trova nella parte posteriore, accanto al flybridge, mentre un altro è posizionato nella parte anteriore. I diportisti possono persino riporre un piccolo quadricottero elettrico in uno speciale hangar personalizzato sottostante. Sempre sul ponte anteriore e posteriore sono posizionate le due piscine dello yacht, una delle quali ha una sorta di fiume che scorre in continuazione.

Gli interni

All'interno si trova un salone principale, una suite armatoriale, una sala riunioni, una biblioteca. E ancora: un bar, divani e tavolini sparsi per tutta la sala, una scala a chiocciola e sul ponte superiore la cabina del comandante, una sky lounge. Il ponte inferiore ospita cinque cabine, due stanze per il personale dell'armatore, cabine per l'equipaggio, una sala macchine e l'ufficio del direttore di macchina.

Gli ospiti

Soar è in grado di ospitare 50 membri dell'equipaggio e fino a 18 ospiti, con una velocità di crociera di 20 nodi (23 miglia all'ora) e una velocità massima di 30 nodi (34 miglia all'ora). Weiss ha dichiarato: «Questa nave è concepita come un incrociatore veloce e uno spazio di vita sociale e di intrattenimento».

Il prezzo

Potrebbe costare da 123 milioni di sterline (142 milioni di euro) a più di 232 milioni di sterline (267 milioni di euro), a seconda del design, dei materiali, degli optional. Weiss, che ha parlato con i costruttori di yacht in Europa, ha stimato che la costruzione richiederà almeno tre anni per essere completata, e forse quattro a seconda dei piani finali.