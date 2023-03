Super bomba russa in Ucraina, cosa è l'ordigno planante PAB-1500B (da 1500 kg) usato contro Kiev

I russi hanno usato per la prima volta nella guerra in Ucraina una nuova potente bomba guidata del peso di 1,5 tonnellate, progettata per colpire obiettivi altamente protetti a una distanza fino a 40 km grazie ai suoi 1.010 kg di esplosivo ad alto potenziale. Si tratta della bomba planante PAB-1500B, mostrata per la prima volta in Russia nel 2019. L'ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, nel nord dell'Ucraina. Non si conosce quale sia stato l'obiettivo. Lunga 5,05 metri con un diametro di 40cm, la bomba può essere sganciata fino a 15 km di un'altitudine.

Guerra, Kiev: Mosca senza risorse entro fine primavera ma ci vorranno 70 anni per sminare l'Ucraina. I russi usano una bomba da 1.500 kg

L'attacco

Kiev ha confermato la notizia. A riferirlo è stato il portavoce dell'Aeronautica Yuri Ignat, citato da Ukrainska Pravda: «Questa informazione non è nuova. Loro (i russi) possono usare missili a distanza, ma possono anche usare bombe aeree guidate. Perché abbiamo bisogno degli F-16 o di altri aerei? Per contrastare questa minaccia, per proteggere le nostre città e i nostri villaggi».

La nuova arma

La superbomba ha un corpo cilindrico di 5,05 metri e un diametro di 0,4 metri. Può essere sganciata da un'altitudine massima di 15 km ed è stata creata per attaccare bersagli terrestri semi o completamente corazzati. Nel concreto, quindi, può distruggere infrastrutture come ponti o edifici, ma può essere diretto anche contro obiettivi più grandi come le navi. A seconda del tipo di bersaglio, la detonazione viene eseguita 'al toccò o con un determinato ritardo, per distruggere gli obiettivi dall'interno. Il range di distanza che può raggiungere gli permette di essere lanciata ben oltre le zone di difesa aerea del nemico: questa caratteristica riduce drasticamente i rischi per l'aereo che la trasporta. La UPAB-1500B è compatibile con tutti i principali aerei da combattimento, quindi può essere trasportato da caccia multiruolo, bombardieri di prima linea e aerei d'attacco.