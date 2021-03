Suez, la portacontainer Ever Given è quasi disincagliata: la riapertura vicinissima ma la nave non naviga ancora

È stata disincagliata la portacontainer Ever Given che si era bloccata martedì nel Canale di Suez. Lo ha reso noto il fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, precisando che la nave è stata rimessa a galla alle 4.30 di questa mattina.

Domenica sera c’era stato infatti ottimismo. «Ci sono stati alcuni progressi», aveva detto il generale Osama Rabie, a capo dell’autorità del Canale di Suez. Sono stati 14 i rimorchiatori impiegati in due interventi tra sabato e e lunedì notte che promettevano di essere risolutivi. La nave ha dunque cominciato a spostarsi. La nave ha «girato», è stata cioè parzialmente liberata, ma non sta ancora galleggiando. Lo detto all'Afp un portavoce di Shoei Kisen, la compagnia giapponese. La nave portacontainer, che pesa più di 200.000 tonnellate, era bloccata sul bordo del canale, ma ora ha più libertà di movimento, ha aggiunto il portavoce, sottolineando che l'Ever Given si è «voltata» ma «non galleggia ancora».

