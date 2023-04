Sudan, l'Unione Europea pronta a evacuare i propri cittadini. Ucciso un cittadino americano negli scontri

L'Ue sta lavorando per coordinare una possibile evacuazione di cittadini europei in Sudan, dove da quasi una settimana infuriano pesanti combattimenti tra l'esercito regolare e le Forze paramilitari di sostegno rapido (Rsf). Lo ha reso noto un funzionario dell'Unione Europea, secondo cui la diplomazia di Bruxelles è in contatto con i Paesi membri per valutare le diverse opzioni per portare via i cittadini europei, anche se al momento non ci sono le condizioni di sicurezza. «Seguiamo da vicino la situazione per farlo appena possibile», ha detto il funzionario.

Cittadino americano ucciso

Un cittadino americano è rimasto ucciso negli scontri in Sudan. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa precisando di essere in contatto con la famiglia. Al momento non si hanno altre informazioni se non che l'uomo non lavorava per l'ambasciata degli Stati Uniti a Khartum. «Continuiamo a rimanere in stretto contatto con la nostra sede diplomatica e il nostro personale». «Ci stiamo preparando ad evacuare l'ambasciata in Sudan se necessario, ma non siamo ancora arrivati a quel punto». Lo ha detto il portavoce della sicurezza nazionale americana, John Kirby, in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti.

Croce rossa chiede la tregua

Il Comitato internazionale della Croce rossa (Cicr) ha oggi lanciato un appello per una pausa nei combattimenti in Sudan necessaria per assistere i civili: «Imploriamo le parti a concedere al Cicr un accesso umanitario immediato e senza ostacoli per assistere i civili sudanesi bisognosi. Questo non è facoltativo: è un obbligo legale ai sensi del diritto umanitario internazionale», ha detto la presidente del Cicr Mirjana Spoljaric, in una dichiarazione resa nota a Ginevra.

La richiesta della Spagna e della Germania

Il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, e l'omologo spagnolo, José Manuel Albares, hanno chiesto alle forze militari in Sudan un immediato «cessate il fuoco» e l'inizio dei colloqui che possano porre fine alle ostilità e «consentire alla popolazione di ricevere l'assistenza urgentemente necessaria».