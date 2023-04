Colpo di stato a Khartoum, spari vicino all'ambasciata italiana: battaglia fra i generali che spodestarono Bashir. In azione milizie sostenute dal gruppo Wagner

Guerriglia a Khartoum, capitale del Sudan, sparatorie anche nei pressi dell'ambasciata italiana. «Colonne di fumo si levano dall'interno della base aerea di Marawi, fra scontri tra l'esercito e le Forze di supporto rapido (Rsf) nella base e nella vicina città»: lo riferisce su Facebook la tv Al Arabiya citando un proprio corrispondente.

«Si spara anche a Khartoum 2. Vengono usate pure armi pesanti e circolano carri armati, si sentono forti esplosioni»: lo ha riferito all'Ansa una fonte diretta nella capitale sudanese. Khartoum-2 è il settore della capitale sudanese in cui si trova l'ambasciata d'Italia.

Secondo fonti locali è in corso un tentativo di colpo di stato da parte delle milizie paramilitari della Rsf (Rapid support forces), guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, uomo molto vicino alla Russia e appoggiato dal gruppo Wagner, milizie accsuate di crimini contro l'umanità anche nel Darfur. Dagalo è fra i generali che nel 2019 hanno abbattuto il regime di Omar al-Bashir, salvo poi non garantire stabilità e rispetto per i diritti umani al paese. Il suo rivale è adesso il generale Abdel Fattahal-Burhan, capo dell'esercito sudanese. Le milizie della Rsf avrebbero preso il controllo del palazzo presidenziale e dell'aeroporto delle capitale in cui abitano circa 2 milioni dei 45 del Sudan.

Già mercoledì l'esercito aveva rilasciato una dichiarazione in cui avvertiva del pericolo rappresentato dal dispiegamento di forze della Rsf nella città di Marawi (o Merowe), situata vicino a una base aerea dell'esercito nello Stato settentrionale (Northern State), senza un adeguato coordinamento con l'esercito.

L'attrito fra esercito e paramilitari si sta aggravando da mesi, con differenze evidenti nei recenti scambi e controdichiarazioni da entrambe le parti. Il generale Mohamed Hamdan «Hemedti» Dagalo, comandante delle Rsf e vicepresidente del Consiglio sovrano, aveva pubblicamente respinto atti compiuti il 25 ottobre scorso dal presidente dello stesso Consiglio e comandante in capo dell'esercito, il tenente generale Abdel-Fattah Al-Burhan, definendoli un «colpo di Stato».

Di recente erano emerse divergenze anche sul processo politico per una transizione alla democrazia basato sull'accordo-quadro firmato il 5 dicembre scorso, in particolare sulle questioni della sicurezza e della riforma militare. I leader dell'esercito sudanese vorrebbero infatti integrare rapidamente le Rsf nei propri ranghi mentre Dagalo vorrebbe un calendario che potrebbe durare fino a dieci anni. L'Rsf, inoltre, vorrebbe essere sottoposta a una guida civile, riforma che l'esercito rifiuta, e chiede la rimozione di tutti gli elementi dei Fratelli Musulmani dalle forze armate come prerequisito per la riforma. Le dispute tra le due parti su queste e altre questioni stanno ritardando la firma di un accordo finale per passare a un governo civile che era prevista per il primo aprile scorso.