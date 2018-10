Uccise l'uomo che la stuprò e minacciò sua figlia: condannata a dieci anni

Mum stabs 'rapist' through heart and penis before dragging dead body behind carhttps://t.co/TFycUg3Npn pic.twitter.com/LcAqC1RVJh — Daily Mirror (@DailyMirror) 30 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata condannata a 10 anni di reclusione la donna che uccise brutalmente l'uomo che l'aveva stuprata a Capalba, in Australia., 35 anni, accoltellò al cuore e ai genitali il 51ennee poi trascinò il suo cadavere per un chilometro e mezzo legandolo all'auto. L'uomo l'aveva violentata giorni prima, ma a far scattare l'ira della donna è stata una minaccia di fare del male a sua figlia, se lei non avesse accettato di fare sesso con lui. Dopo averlo colpito con oltre 60 coltellate, Roxanne Eka Peters ha legato con una corda il cadavere alla sua auto, l'ha trascinato e poi gettato in fosso, dove è stato ritrovato il giorno seguente.Lal'ha condannata a 10 anni, ma secondo i media locali , con la buona condotta, potrebbe essere fuori già nel 2020. Il giudice ha definito lo stupro di Cassar una «significativa provazione», ma ha anche precisato che l'accanimento sul cadavere da parte della Peters è stato «spietato». L'omicidio è avvenuto a casa della 35enne, dove l'uomo aveva fatto irruzione per cucinare metanfetamina. La donna, infatti, era tossicodipendente. Cassar ha poi minacciato di fare del male alla figlia della donna, se lei non avesse accettato di fare sesso con lui, finendo per istigare la cruenta reazione.