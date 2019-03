Stupra bimba di tre anni e le trasmette malattie virali: rischia 25 anni, Texas sotto choc

Texas sotto choc dopo lo stupro di una bambina di due anni. Drevon Alexander Perkins, avrebbe aggredito la piccola trasmettendole anche delle malattie virali come la clamidia e la gonnorrea, secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri. La madre sotto choc della vittima trovò la bambina con il pannolino sporco di sangue e si precipitò in ospedale. In quel momento i medici gli spiegarono cosa era accaduto alla sua bambina. Dopo averla visitata e riscontrato violenza hanno diagnosticato le due malattie sessualmente trasmissibili.

LEGGI ANCHE Uccide e violenta la figlia, la mamma muore di crepacuore

Perkins è stato sottoposto alla macchina della verità, durante l’interrogatorio avrebbe ammesso di aver violentato la bambina mentre era sotto l’effetto di droghe. Non è ancora chiaro quale sia il rapporto di Perkins con la famiglia della piccola. I registri giudiziari mostrano anche che i test hanno rivelato che l’uomo ha le stesse malattie sessualmente trasmesse alla bambina.

Perkins si trova ad affrontare l’accusa di aggressione sessuale aggravata di un minore - che comporta una pena detentiva di almeno 25 anni. È detenuto nella contea di Bexar, con una cauzione di 100.000 dollari, in attesa di processo. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità.

Ultimo aggiornamento: 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA