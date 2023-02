Studentessa russa 20enne ai domiciliari per un post contro la guerra su Instagram. «Rischia fino a 10 anni di carcere»

La studentessa universitaria Olesya Krivtsova ha saltato molte lezioni. Questo perché la ventenne Olesya è agli arresti domiciliari. Ha una «targhetta elettronica» sulla gamba. La polizia può monitorare ogni suo movimento. Il suo presunto crimine? Olesya è stata arrestata per aver pubblicato sui social media dei post contro la guerra. Uno di questi riguardava l'esplosione dello scorso ottobre sul ponte che collega la Russia alla Crimea annessa.



Cosa è successo

«Ho postato una storia di Instagram sul ponte», racconta Olesya alla Bbc, «riflettendo su come gli ucraini fossero felici di quanto fosse accaduto». Aveva anche condiviso il post di un amico sulla guerra. Poi è iniziato il dramma.

«Stavo parlando al telefono con mia madre», ricorda Olesya, «quando ho sentito la porta d'ingresso aprirsi. È entrata molta polizia. Mi hanno tolto il telefono e mi hanno urlato di sdraiarmi a terra». Olesya è stata accusata di giustificare il terrorismo e di screditare le forze armate russe. Secondo la Bbc «Rischia fino a 10 anni di carcere».

«Non avrei mai immaginato che qualcuno potesse essere condannato a una pena detentiva così lunga per aver pubblicato qualcosa su Internet», racconta Olesya. «Avevo visto notizie di sentenze assurde in Russia, ma non avevo prestato molta attenzione e ho continuato a parlare».





Studentessa dell'Università Federale del Nord di Arkhangelsk, Olesya è stata aggiunta all'elenco ufficiale dei terroristi ed estremisti della Russia.

«Quando mi sono resa conto di essere stata inserita nella stessa lista degli assassini delle scuole e del gruppo dello Stato Islamico ho pensato che fosse una follia», ricorda Olesya.

Le regole degli arresti domiciliari le vietano di parlare al telefono e di andare su internet.

Olesya ha un'immagine impressionante tatuata sulla gamba destra: il presidente russo Vladimir Putin raffigurato come un ragno, con una scritta orwelliana: «Il Grande Fratello ti osserva».

Il Grande Fratello

Sembra che nel caso di Olesya non sia stato il Grande Fratello a sorvegliarla, ma i suoi compagni di corso.

«Un amico mi ha mostrato un post su di me in una chat room», racconta Olesya, «su come fossi contraria all'operazione militare speciale. La maggior parte dei partecipanti alla chat erano studenti di storia. Stavano discutendo se denunciarmi alle autorità».

La Bbc ha visto alcuni estratti della chat di gruppo.

In un commento, Olesya viene accusata di aver scritto «post provocatori di natura disfattista ed estremista. Questo è inappropriato per il tempo di guerra. Deve essere stroncato sul nascere».

«Prima cerchiamo di screditarla. Se questo fallisce, lasciamo che se ne occupino i servizi di sicurezza».

«La denuncia è il dovere di un patriota», scrive qualcun altro.

Più tardi, quando la lista dei testimoni dell'accusa è stata letta in tribunale, Olesya ha riconosciuto i nomi della chat studentesca.

Putin’s thug state calls Olesya Krivtsova, a 19-year old student peace activist, a “terrorist” like al-Qaeda & wants to send her to prison for 10 yrs for online statements opposing war on Ukraine. Please repeat the name of this freedom fighter everywhere. https://t.co/vmfCnOsmVJ — Rep. Jamie Raskin (@RepRaskin) January 21, 2023



L'udienza

Olesya può uscire dal suo appartamento ma solo per partecipare all'udienza in tribunale. I suoi avvocati difensori stanno cercando di convincere un giudice a revocare le restrizioni ai suoi spostamenti.

La maglietta di Olesya mostra l'immagine di un furgone della polizia con la scritta «School Bus». Un commento su come i giovani russi vengono puniti per le loro critiche alle autorità.

Il giudice decide di tenerla agli arresti domiciliari.

«Lo Stato non ha lo stomaco per il dibattito, la democrazia o la libertà», dice Olesya. «Ma non possono mettere tutti in prigione. A un certo punto finiranno le celle».