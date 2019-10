Studentessa ossessionata dal peso muore durante dieta a base di pillole

Una studentessa di criminologia ossessionata dal suo peso è morta dopo una dieta rigidissima che prevedeva ben poco altro rispetto all'assunzione di pillole di aceto di mele. Lindsey Bone, 20 anni, è stata trovata morta da alcuni coinquilini nella sua camera da letto a Brighton, dove viveva mentre studiava all’Università del Sussex. Il coroner non è riuscito a trovare un motivo scatenante per la sua morte il 4 aprile di quest'anno. Durante un’inchiesta giovedì scorso ha affermato che si trattava di un “mistero”.



Ma sua madre, con il cuore spezzato, Mandy Bone, di Kingston, nel sud ovest di Londra, ha avvertito le persone, in particolare le giovani donne, che una dieta estrema mette in pericolo la vita. «Per favore, state attente». E ha aggiunto: «Mia figlia era una persona meravigliosa, forte. Voleva finire l’università per onorare suo padre e fare il meglio che poteva. Aveva così tanti piani per il futuro». La polizia ha saputo che la ragazza aveva seguito una rigida dieta che includeva il digiuno e l’assunzione regolare di compresse di aceto di mele. Questo è ampiamente pubblicizzato come un “soppressore dell’appetito naturale” e un “integratore per la perdita di peso”, composto da mele schiacciate, distillate e fermentate.

Il fidanzato Jamie ha detto al coroner ha raccontato che era in ansia per una vacanza imminente e che era determinata a perdere peso prima di partire.

Quando l’ufficiale Claire Rogers perquisì la sua stanza poco dopo la morte, ha scoperto un diario alimentare contenente delle regole precise. Queste includevano “mangia non più di 1.200 calorie al giorno”, “resta in biblioteca e non mangiare”, “merenda con frutta” e “prendi il tuo aceto di mele”. Il quaderno includeva commenti in cui era “molto negativa con se stessa”, ha riferito la signora Rogers. L’ufficiale di polizia ha detto che “pillole dimagranti” sono state trovate nella stanza. La mamma ha poi detto di sapere che sua figlia “era solita prendere un cucchiaio di aceto di sidro ogni volta che mangiava, tre volte al giorno”, ma da allora aveva iniziato a prenderlo in compresse. E ha aggiunto che forse lo stava assumendo da almeno due anni.

La patologa Catherine Guy che ha esaminato il corpo della studentessa ha detto che la maggior parte dei test effettuati sono risultati “normali”. «L’unico risultato positivo degli esami è stato un livello di acido leggermente elevato nel sangue». Questo si chiama acidosi. «Non era a un livello che normalmente considereremmo fatale, ma era molto più alto del solito». A Lindsey erano stati prescritti antidepressivi e farmaci per l’ansia dal medico di famiglia dopo aver perso suo padre a maggio 2018.

