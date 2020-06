Studente di 16 anni strangolato da un pitone davanti agli amici in Indonesia

Uno studente è stato strangolato a morte da un enorme pitone. Alfian, 16 anni, stava andando con quattro amici a visitare una cascata in una foresta, nel sud-est di Sulawesi, in Indonesia, quando è stato attaccato dal gigantesco animale.



I suoi amici hanno sentito all’improvviso le urla del 16enne, mentre il lungo rettile, di una decina di metri, gli è balzato addosso è lo ha stritolato conficcando i suoi denti ad uncino in una gamba. Quando i giovani hanno raggiunto Alfian, il pitone aveva già avvolto il corpo attorno alla sua testa e al collo, soffocandolo a morte.

A quel punto hanno tentato di tutto per far desistere quel gigantesco rettile, ma non c’è stato nulla da fare, non sono riusciti a liberare il loro compagno che è morto davanti ai loro occhi. Segal, 16 anni, uno degli amici della vittima è stato morso anche lui: «La testa di quel pitone si è girata con una velocità inaudita e ci ha attaccato».



Tutti i ragazzi Andi Robin, 16 anni, Segal Rifki, 16 anni, Saldi, 16 anni e Sahrul, 18 anni, hanno raccontato ai funzionari locali la dinamica dei fatti. «Stavamo camminando su un sentiero pieno di vegetazione e non potevamo vedere bene Alfian a causa dei fitti alberi della giungla».

Dopo aver sentito le urla, i quattro ragazzini sono corsi in aiuto del loro amico «quel gigantesco animale era già attorno al suo collo». Tre di loro hanno tentato di liberare Alfian, mentre il quarto è corso in un villaggio vicino per chiedere aiuto. Ma non c’è stato nulla da fare, la gita si è trasformata in una tragedia.

