Coronavirus, stretta Usa: verso la massima allerta sui viaggi all'estero

Gli Stati Uniti verso la massima allerta sui viaggi all'estero. Il dipartimento di stato Usa si prepara ad elevare a quattro, il livello massimo, l'allerta per tutti i viaggi internazionali a causa del coronavirus. L'allerta solleciterà tutti gli americani a non viaggiare all'estero e quelli che si trovano fuori dal Paese a rientrare negli Usa o a prepararsi a trovare riparo in loco. © RIPRODUZIONE RISERVATA