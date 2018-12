Strasburgo, sparatoria al mercatino di Natale: 2 morti e 8 feriti

Spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. Un morto e sei feriti il bilancio provvisorio della sparatoria, secondo quanto riferisce la prefettura citata da Bfm-Tv. C'è stato un fuggi fuggi tra i turisti. Il killer che sarebbe fuggito in taxi, è stato identificato. Il ministro dell'Interno Castaner parla di 2 morti.

Il presunto attentatore di Strasburgo era già stato identificato come elemento "radicalizzato": lo rende noto il sito Nouvelles d'Alsace, spiegando che il suo dossier era segnato con la 'S' che indica, appunto, i radicalizzati islamici. La fonte dice a Nda che l'uomo era rimasto ferito in passato nel corso di un conflitto a fuoco con i militari dell'operazione antiterrorismo Sentinelle.

Un primo bilancio comunicato dai pompieri a diversi media dice di un morto e tre feriti. Secondo testimoni citati da FranceNews24, un uomo armato avrebbe sparato contro dei militari, che avrebbero risposto al fuoco. Vi sarebbero anche diversi feriti, tra cui un turista colpito allo stomaco.

«Ho visto due donne a terra. Ora sono riparato con altre persone in un cortile. Ci hanno fatto entrare perché la polizia bloccava ogni spostamento sia a piedi che in auto». Lo scrive su twitter Marco Affronte europarlamentare dei Verdi, coinvolto a Strasburgo. «Sono ancora qua fuori, nel cortile. La coppia di ragazzi che era con me - scrive in un altro tweet - ha chiesto ospitalità nella casa. Lei era molto scossa, la sento piangere attraverso la finestra da qua sotto. Nessuna novità dalla Polizia».

CHIUSO L'EUROPARLAMENTO «Ho dato ordine di chiudere il Parlamento, nessuno può entrare e nessuno può uscire. L'attentato è stato a 3 km da qui, in centro». Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Taiani, in collegamento con Sky ha parlato di 4 morti, raccontando di terroristi in fuga. «Tutti coloro che sono dentro all'interno del Parlamento sono sicuri. La nostra sicurezza quella armata e non si è già mobilitata quindi per quanto riguarda il Parlamento è tutto a posto», ha aggiunto Tajani parlando in diretta al Tg2. «La seduta continua regolarmente. La vita deve continuare», ha detto Tajani a proposito della plenaria in corso a Strasburgo.



#strasburgo #Strasbourg attentato terroristico, ci sarebbero diverse vittime tra cui un turista colpito allo stomaco e il mercato di #Natale è transennato. pic.twitter.com/QFRiI7K859 — massimo.lazzari (@massimo_Iazzari) 11 dicembre 2018

UOMO IN FUGA

Un uomo solo avrebbe aperto il fuoco verso le 20 al centro di Strasburgo, riferisce il sito Dna (Derniers notices d'Alsace). I colpi sarebbero stati esplosi in rue des Grandes-Arcades. Il centro città è stato bloccato per un raggio di 200 metri attorno alla piazza Gutenberg. Una fonte della polizia, dice Dna, ha ipotizzato che si tratti di un attentato terroristico. Secondo il sindaco di Strasburgo, Roland Ries, l'autore della sparatoria in centro è ancora in fuga. Il sindaco ribadisce l'invito alla popolazione a barricarsi in casa.

«Seguo la situazione dal centro operativo del ministero dell'Interno» a Parigi. «I nostri servizi di sicurezza e di soccorso sono mobilitati»



«Attentato terroristico in corso a Strasburgo nel centro. Spari sulla folla ai mercatini. Ci sono morti e feriti. Noi della delegazione 5 stelle siamo al sicuro. State tranquilli». È il tweet dell'eurodeputato 5 Stelle Dario Tamburrano. Oggi a Strasburgo c'è stata la plenaria dell'Europarlamento.

«​CHIUDETEVI IN CASA»

Il Comune di Strasburgo invita la cittadinanza a restare chiusi dentro casa, confermando la sparatoria in centro città. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lasciato in anticipo un ricevimento in corso all'Eliseo per seguire personalmente i fatti di Strasburgo: è quanto annunciano diversi parlamentari presenti sul posto. Anche il ministro dell'Interno francese Christophe Castaner ha lasciato in fretta il palazzo presidenziale dell'Eliseo, dopo avere appreso la notizia della sparatoria avvenuta a Strasburgo.

BLOCCATI IN RISTORANTE

«Siamo bloccati in un ristorante, ci dicono di non muoverci, c'è grande panico». Lo dice all'Adnkronos Raffaele Fitto, a Strasburgo per i lavori del parlamento Ue, bloccato in un ristorante con la moglie e i bambini. «Ci chiedono di non muoverci, ci arrivano notizie dalla prefettura secondo cui l'attentatore o gli attentatori ancora non sono stati individuati».

«Sono dentro a un ristorante vicino al luogo dell'attentato. Hanno chiuso tutto, sono con una trentina di persone e siamo blindati dentro al locale. Siamo spaventati, non sappiamo cosa succede là fuori», afferma Alessandra Mussolini raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos a Strasburgo. L'europarlamentare con un filo di voce ha raccontato di essersi trovata nel ristorante dove stava cenando con alcuni assistenti parlamentari quando improvvisamente i proprietari «hanno chiuso tutto, anche le tende e ho capito subito...» ha detto Mussolini riferendo di aver percorso poco prima la Grande Rue, la strada con tutte le luminarie nei pressi della Cattedrale.

CONTROLLI AL CONFINE FRANCO TEDESCO

Controlli al confine franco tedesco all'uscita della città di Strasburgo dopo la sparatoria nel centro storico. Lo riferiscono testimoni precisando che «una volta che abbiamo attraversato il ponte sul fiume Reno nella parte tedesca abbiamo notato che le forze dell'ordine stavano controllando le vetture in entrambi i sensi di marcia e tutte le auto procedevano una a una».

