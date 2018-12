Strasburgo, blitz della polizia nel quartiere Neudorf dove abitava l'attentatore

Nuovo blitz della polizia a Strasburgo, nel quartiere Neudorf, dove abitava Cherif Chekatt, l'attentatore che ha aperto il fuoco al mercatino di Natale.

Antonio Megalizzi in coma non operabile: i medici decideranno se staccare la spina

«Vendico i morti in Siria»: le parole del killer di Strasburgo al tassista dopo l'attentato

In azione 720 agenti per rintracciarlo: nei giorni scorsi sono state fermate quattro persone vicine a lui, compresi il padre e due fratelli. Si teme che il killer possa aver preso la fuga e si trovi già in Germania.



Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA