Incendio nella notte in un edificio di Strasburgo: 5 morti e 7 feriti

É di cinque morti e sette feriti il bilancio di un gravissimo incendio che si è verificato nella notte a Strasburgo. Sette i feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, secondo quanto riportano i media francesi. Le fiamme sono divampate nella tromba delle scale di un edificio di sette piani situato in rue de Barr.

Rouen, stabilimento chimico in fiamme: nausea e vomito fra i dipendenti, evacuata sede tv francese

Secondo le edizioni online dei media francesi i pompieri sono stati chiamati intorno alle ore 1:16 di oggi a causa della presenza di un fumo denso nella tromba della scale del palazzo. Quarantotto pompieri, intervenuti con 23 automezzi, hanno lavorato nella notte mettendo in salvo almeno 23 persone che sono poi state trasferite in una palestra dove si trovano tuttora. Si ignorano per il momento le cause dell'incendio

© RIPRODUZIONE RISERVATA