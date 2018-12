Strasburgo, il direttore della radio: «Antonio era con due colleghe quando l'attentatore ha sparato»

«Siamo addolorati e in apprensione per il ferimento del nostro concittadino Antonio Megalizzi, colpito nell'attentato che ieri sera ha portato morte e terrore nel cuore della città di Strasburgo. Auguriamo ad Antonio, giovane giornalista di SanbaRadio, di superare questa difficile prova e di tornare presto a Trento, tra i suoi familiari e tra i suoi colleghi. Tutta la città in questo momento fa il tifo per lui». Così il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta. «Due anni fa, quando mancavano pochi giorni a Natale, Trento aveva espresso il proprio cordoglio alla città gemellata di Berlino Charlottenburg, colpita da un attacco terroristico che aveva provocato dodici morti e oltre cinquanta feriti - ricorda Andreatta - oggi la nostra città è nuovamente ferita al cuore da questo ennesimo atto di violenza insensata in cui è rimasto coinvolto anche un nostro concittadino». «Mai come oggi ci sentiamo cittadini europei, mai come oggi sentiamo il dovere di condannare ogni forma di violenza, mai come oggi ci sentiamo solidali con la Francia, i cittadini di Strasburgo e in particolare con le vittime dell'attentato e con i loro familiari», conclude il sindaco di Trento.

"A Strasburgo con- riporta il sito del quotidiano Alto Adige - c'erano le colleghe Caterina Moser, di Trento, e Clara Rita Stevanato, veneta, che sono scappate dopo avere udito gli spari perdendo il contatto con Megalizzi". Lo afferma il collega Nicola Pifferi, anche lui di Trento, direttore di Sanbaradio ed executive producer and head of programme di Europhonica, il programma radiofonico di informazione europea per cui lavora il giovane giornalista trentinoferito nell'attentato a Strasburgo daIl racconto è del collega, anche lui di Trento, direttore di Sanbaradio ed executive producer and head of programme di Europhonica, il programma radiofonico di informazione europea per cui lavora il giovane trentino ferito nell'attentato.Ad assistere Megalizzi è arrivata intanto la fidanzata Luana Moresco, riporta sempre il sito del quotidiano Alto Adige, subito partita in auto per Strasburgo una volta appresa la notizia. Con lei il padre e la madre del giornalista, Domenico e Annamaria, e la sorella Federica. La fidanzata è figlia di un assai conosciuto ristoratore trentino ed è stata candidata per Forza Italia alle Regionali.Megalizzi, la cui famiglia è originaria della Calabria, ha lavorato anche per Radio 80 ForeverYoung, la sede Rai del Trentino e a Rtt La Radio. Dopo il liceo scientifico a Trento e la laurea triennale a Verona, si è specializzato in Studi internazionali a Trento, dove abita.Il giornalista ha lavorato anche per Radio 80 ForeverYoung, la sede Rai del Trentino e a Rtt La Radio. Dopo la laurea triennale a Verona, si è specializzato in Studi internazionali a Trento, dove abita.IL SINDACO