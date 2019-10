Strage di Las Vegas, la società dell'hotel da cui sparò Paddock pagherà mega risarcimento da 800milioni di dollari

Dalla terrazza del Mandala Bay a Las Vegas, al trentottesimo piano, Stephen Paddock aprì il fuoco all'impazzata sopra una folla inerme che assisteva a un festival di musica country il primo ottobre del 2017. Fu la più grave sparatoria della storia degli Stati Uniti: morirono in 58 freddate da quel cecchino. Ora un giudice ha stabilito che sarà la società MGM Resorts International, proprietaria dell'hotel, a pagare un mega risarcimento di quasi 800 milioni di dollari per le vittime e le centinaia di feriti, secondo quanto concordato tra i legali. Paddock, che si è suicidato all'arrivo della polizia, aveva portato nella sua stanza d'albergo un vero arsenale con 23 armi da fuoco e un gran quantitativo di munizioni. «Anche se niente potrà riportare in vita chi non c'è più o lenire gli orrori che tanti hanno sofferto, questo accordo fornirà un equo risarcimento alle vittime e le loro famiglie», ha dichiarato Robert Egle, avvocato dei ricorrenti. Si stima che la Mgm dovrà pagare risarcimenti fra i 735 e gli 800 milioni di dollari, a seconda di quante vittime si faranno avanti. Più di 400 persone furono ferite dai colpi d'arma da fuoco, mentre centinaia di altre furono travolte dalla calca della gente in fuga.

