Stop al divieto di liquidi in aereo nel bagaglio a mano, nuovo dispositivo per i controlli

Giugno 2024. È questa la scadenza fissata in Gran Bretagna per aggiornare i body scanner negli aeroporti e consentire ai passeggeri di portare in aereo i liquidi del bagaglio a mano. Una misura che stanno adottando i Paesi di tutto il mondo. C'è già poi chi ha preso provvedimenti che vanno oltre: ad Amsterdam Schiphol o Helsinki non devono essere separati dalle valigie neanche più i laptop.

I nuovi scanner per bagagli generano un'immagine 3D affidabile e sicura. Secondo le aziende che producono questi nuovi dispositivi, si tratta di "uno scanner a raggi X per tomografia computerizzata (TC) che produce immagini 3D volumetriche ad alta risoluzione per accelerare l'ispezione dei bagagli, per cui sia l'ispezione visiva dell'operatore come il riconoscimento automatico degli oggetti, con conseguente basso tasso di falsi allarmi".

La sperimentazione

L'aeroporto di Stansted, uno dei cinque a Londra, negli ultimi mesi ha testato le nuove attrezzature di sicurezza. Mark Harper, segretario di Stato per i trasporti del Regno Unito, ha dichiarato di voler semplificare i controlli per i viaggiatori con una nuova legislazione: e revocare il divieto sui liquidi da 100 ml nel bagaglio a mano da portare in aereo. Potranno quindi essere trasportati contenitori fino a due litri.

Viaggi più semplici

Le modifiche consentiranno di passare i controlli di sicurezza senza rimuovere articoli da toeletta ed elettronici di grandi dimensioni dalle valigie o dagli zaini. Va ricordato che, fino ad ora, nella maggior parte degli aeroporti non è consentito trasportare liquidi, creme o dentifrici in contenitori superiori a 100 ml. Si ridurranno così le code agli aeroporti. Un modo più facile per viaggiare.