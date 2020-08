Ragazza uccisa da un proiettile vagante mentre porta a spasso il cane, orrore a Stoccolma

Una ragazzina stava portando a spasso il cane nel quartiere Botkyrka a Stoccolma quando ed è stata uccisa davanti ad un benzinaio. La Svezia è sotto choch per la morte di una dodicenne, Adriana Ostrowska, colpita da un proiettile vagante nella capitale della Svezia sparato da una macchina in corsa. La polizia ha aperto un'indagine per capire a chi fossero indirizzati i proiettili ma è probabile che si tratti di un regolamento di conti tra gang rivali.

A 12yr old Polish girl named Adriana Ostrowska was walking her dog in Sweden last week when she was killed by a stray bullet during migrant warfare in the botkyrka area of Stockholm.

The media have blacked out the story hoping they can cover up the shameful state of affairs.

