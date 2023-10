Onu, ambasciatore di Israele si presenta con la stella di David ma lo Yad Vashem lo rimprovera: disonora le vittime

Si è presentato al Palazzo di Vetro con una enorme stella gialla appuntata sul bavero della giacca blu. Proprio come al tempo di Hitler. «Quando i bambini ebrei furono bruciati ad Auschwitz il mondo taceva, oggi i bambini ebrei sono stati bruciati nel kibbutz di Beeri e negli insediamenti meridionali dal parte dei nazisti palestinesi dell'organizzazione terroristica di Hamas e il mondo tace di nuovo». L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Gilad Erdan si è rivolto così al Consiglio di sicurezza, mostrando provocatoriamente il famigerato distintivo che gli ebrei erano costretti ad indossare sotto il Reich.

Il diplomatico ha annunciato che se lo toglierà solo quando l'Onu non avrà condannato le «atrocità» di Hamas, ma questa mossa ha fatto partire polemiche violentissime anche in Israele, tanto da essere rapidamente sconfessata dal responsable del memoriale Yad Vashem.

Il direttore del Museo dell'Olocausto, Dani Dayan, ha affermato che un gesto del genere «disonora sia le vittime dell'Olocausto che lo Stato di Israele». E ha aggiunto: «La stella gialla simboleggia l'impotenza del popolo ebraico e l'essere alla mercé degli altri. Oggi abbiamo un paese indipendente e un esercito forte», ha postato Dayan su X.

Naturalmente la provocazione dell'ambasciatore israeliano all'Onu ha fatto il giro del mondo, così come le sue parole al Consiglio di Sicurezza: «Alcuni di voi non hanno imparato nulla negli ultimi 80 anni. Alcuni di voi hanno dimenticato perché questo corpo è stato istituito». Il Consiglio di 15 membri è effettivamente profondamente diviso al punto da non riuscire ad adottare una sola risoluzione sulla guerra tra Israele e Hamas, facendo arrabbiare sia i funzionari israeliani che quelli palestinesi.

Alla luce dell'impasse, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite venerdì scorso ha adottato a larga maggioranza una risoluzione non vincolante che richiede una «tregua umanitaria immediata», ma senza menzionare Hamas. Durante la riunione del Consiglio di sicurezza di lunedì, invece, diversi oratori, pur denunciando gli attacchi di Hamas, hanno evidenziato il prezzo pagato dagli abitanti di Gaza citando più di 8.300 persone uccise nel territorio gestito da Hamas. Tali numeri però non sono stati verificati e si ritiene che includano anche i civili uccisi da missili erranti sparati da Hamas.

Il 6 settembre del 1941 i nazisti imposero agli ebrei al di sopra dei 6 anni dei Paesi Occupati di portare, Italia compresa, la 'Stella di Davide' cucita sui propri abiti. La Stella a sei punte (o meglio 'Scudo di Davide' secondo la dizione ebraica 'Magen David') insieme alla Menorah (il tradizionale candelabro a sette bracci) rappresenta la civiltà e la religiosità ebraica ed è un simbolo onnipresente nella vita degli ebrei.

Per i nazisti la Stella di Davide aveva l'intento di rendere visibili e immediatamente identificabili gli ebrei dal resto della popolazione e fu una delle tappe per arrivare velocemente alla soluzione finale.