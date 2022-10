Nato, inizia l'esercitazione nucleare Steadfast Noon. Russia in allerta, tensione nell'Artico

È prevista domani l’esercitazione nucleare della Nato, che coinvolgerà decine di aerei che transiteranno sopra l’Europa nord-occidentale. Durerà fino al 30 ottobre. L’esercitazione “Steadfast Noon” coinvolge 14 Paesi e 60 velivoli, tra i quali caccia di quarta e quinta generazione, e i bombardieri a lungo raggio B-52 degli Stati Uniti. I voli di addestramento si svolgeranno sul Belgio, che ospita l’esercitazione, sul Mare del Nord e sul Regno Unito.

Nato prova l'attacco nucleare e risponde a Putin, schierati in Belgio i bombardieri B-52

L'esercitazione nucleare della Nato

«Questa esercitazione contribuisce a garantire che il deterrente nucleare dell’Alleanza rimanga sicuro, protetto ed efficace», ha dichiarato il portavoce della Nato, Oana Lungescu. «È un addestramento di routine, che si svolge ogni anno», ha affermato il segretario generale Nato, Jens Stoltenberg. E ancora: «Stiamo monitorando da vicino le forze nucleari russe. Le velate minacce nucleari del presidente Putin sono pericolose e irresponsabili. La Russia sa che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta».

La risposta del Cremlino

Il Cremlino non ha annunciato esercitazioni nucleari imminenti. Ma secondo il coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, Johan Kirby, l’addestramento potrebbe essere imminente: «Ci aspettiamo che la Russia conduca la sua esercitazione nucleare strategica annuale, già da questo mese». In questo caso, si tratterebbe del secondo addestramento programmato in un anno: il primo si è svolto in febbraio, pochi giorni prima dell’invasione dell’Ucraina. In agosto e settembre, inoltre, le forze strategiche russe hanno spostato alcuni bombardieri Tu-95 e Tu-160 a lungo raggio a nord, verso la base aerea di Olenegorsk-2 nella penisola di Kola. Secondo Katarzyna Zysk, professoressa di relazioni internazionali presso l’Istituto norvegese per gli studi sulla Difesa, l’invio di bombardieri così pesanti a nord «è certamente un segnale, e non necessariamente collegato alla guerra in Ucraina».

Infiltrati russi negli alleati della Nato, la mossa di Putin per rubare i segreti nucleari dell'Alleanza

Hans M. Kristensen, esperto di nucleare della Federation of American Scientists, avverte che le esercitazioni condotte mentre è in corso una guerra su larga scala sono pericolose: possono alimentare ulteriori escalation. «È un esempio da manuale di ciò che accade in una crisi - ha detto - in cui entrambe le parti vogliono dimostrare di essere seriamente intenzionate ad attaccare. Non possono diminuire le minacce, perché sembrerebbero deboli».

🗺️✈️Approximate area where NATO exercise "Steadfast Noon" which involves up to 60 aircraft of fourth and fifth generation fighter jets,as well as surveillance and tanker aircraft and US B-52 long-range bombers will take place



No live weapons use according to NATO... pic.twitter.com/CgaiutZnd7 — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) October 14, 2022

Putin, trovato morto in «circostanze misteriose» colonnello russo: arruolava riservisti per la mobilitazione in Ucraina

«A giudicare dal contenuto dei messaggi NOTAM - NOtice To AirMen, gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili o elicotteri per essere aggiornati sulla situazione in un determinato aeroporto o in una determinata area di cielo - e degli avvertimenti di navigazione russi, ci sono più aree di allerta a Nord del solito», ha detto Kristian Åtland, ricercatore al Norwegian Defence Research Establishment. Molte delle aree di allerta si trovano nelle acque tra la regione norvegese del Finnmark e l’arcipelago delle Svalbard. Altre sono nel Mare di Barents orientale e nel Mare di Kara sudorientale.