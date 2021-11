Stazione spaziale in allarme: lite per il missile di Mosca che ha distrutto satellite causando 1.500 detriti Usa: «Irresponsabili» Russia: «Bugie»

Lite fra Russia e Usa dopo l'emergenza sulla stazione spaziale. «Affermare che la Federazione Russa crei rischi per le attività per l'uso pacifico dello spazio è quantomeno un'ipocrisia. Come avete correttamente detto, non ci sono fatti». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, ripreso dalla Tass, commentando le dichiarazioni del Dipartimento di Stato Usa secondo cui la Russia avrebbe lanciato un missile antisatelliti. Secondo gli Stati Uniti, il presunto test missilistico della Russia avrebbe provocato una nuvola di detriti mettendo a rischio la Stazione spaziale internazionale.

APPROFONDIMENTI STAZIONE SPAZIALE Iss, allarme nella notte: modulo russo Nauka fuori controllo.... VIDEO LA MISSIONE Video MIND THE GAP Cristoforetti prima europea comandante IN ORBITA L'Italia nello Spazio dalla Luna a Marte MIND THE GAP Luna, la Nasa si affida a Elon Musk L'ANNUNCIO Musk: «Marte? Qualcuno morirà nei primi viaggi di... DIARIO DI VIAGGIO Scusi, per Marte? A destra dopo gli Asteroidi - Missione... IL VERDETTO «Gravity? Lo spazio non è così» SPAZIO Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana:...

Some new debris objects from today's breakup (orange orbit) visualized relative to ISS (blue orbit). Objects in white denote largest pieces of Cosmos 1408 tracked by LeoLabs. (Dots not to scale.) Debris ranges in altitude from 440 to 520km. pic.twitter.com/4ElV9KrK4P — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) November 16, 2021

Gli Stati Uniti hanno condannato il lancio di un missile antisatelliti da parte della Russia che con i suoi detriti è arrivato a minacciare l'incolumità degli astronauti presenti sulla staziona spaziale internazionale. Un gesto che il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha definito «pericoloso e irresponsabile».

Here is the orbit of ISS (blue) compared to that of the Ikar No. 39L satellite (cover name Kosmos-1408) (magenta) and the part of the orbit where the crew have been warned of possible collisions with a debris field (red). This shows Kosmos-1408 is a plausible candidate pic.twitter.com/oGJtQxWxkV — Jonathan McDowell (@planet4589) November 15, 2021

L'equipaggio della Stazione spaziale internazionale (Iss) ha dovuto cancellare gran parte delle attività programmate per oggi per il timore di una possibile collisione con i detriti di un satellite. I sette occupanti della stazione sono stati costretti a rifugiarsi nella navicella di emergenza Crew Dragon e sulla Soyuz, a bordo della quale sarebbero tornati rapidamente sulla Terra in caso di impatto. Secondo quanto riferito dall'astronauta russo Piotr Dubrov, non ci sarebbero stati segni di impatto con i detriti. Gli astronauti si trovano anche ad affrontare una perdita nel modulo russo Svesda, forse dovuta all'usura, anche se l'agenzia spaziale russa ritiene che eventuali perdite non rappresentino un pericolo per l'equipaggio. Sull'emergenza è intervenuto anche il Comando Spaziale del Pentagono, che sta «lavorando attentamente» per mappare il campo di detriti e fornire a tutte le nazioni che operano nello Spazio le informazioni necessarie per manovrare i propri satelliti «in caso di impatto».

Crew Dragon 3, lanciata ieri dalla base di Cape Canaveral in Florida, ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale. L'aggancio tra le due unità è andato secondo i piani. I 4 astronauti a bordo del vettore di SpaceX - Raja Chari, Kayla Barron e Tom Marshburn e il tedesco Matthias Maurer - rimarranno per sei mesi a bordo della Iss e riceveranno anche due visite di 'turisti dello spaziò.