Trump crolla nei sondaggi: alle primarie i repubblicani preferiscono il governatore della Florida. E con Biden andrebbe ko di nuovo

Mentre si parla nuovamente di un possibile ritorno di Trump alla Casa Bianca nel 2024, i sondaggi portano brutte notizie al multimilionario. Il Tycoon arriva infatti secondo con il 67-68% delle preferenze come "candidato repubblicano preferito" al sondaggio informale condotto dalla Western Conservative Summit in Colorado.

Davanti a lui c'è il governatore della Florida Ron DeSantis che vince il sondaggio per il secondo anno consecutivo con il 71,01% (l'anno precedente aveva vinto su Trump con il 74% contro il 71%). A distanza gli altri: Ted Cruz (28,73%) e Ben Carson (24,15%).

Il 42% degli americani rivoterebbe Joe Biden

Ad agitare il Tycoon anche un altro sondaggio di Yahoo, secondo cui in un eventuale rivincita per la Casa Bianca il 42% degli adulti e degli elettori registrati voterebbe Joe Biden e il 39% Trump, mentre il 19% si dice incerto. Si tratta di dati importanti per il partito democratico. A novembre 2022 infatti gli americani saranno nuovamente chiamati alle urne per le elezioni del Midterm: anche a livello locale il 38% degli adulti voterebbe per il candidato dem, contro il 36% che sosterrebbe per quello repubblicano (15% incerto).