Stati Uniti, il piano infrastrutture alle battute finali: dal congedo familiare all'università gratuita

Congedo familiare e medico retribuito fino a dodici settimane in un anno; cure dentali e oculistiche incluse nell’assistenza sanitaria per i pensionati, due anni di università gratuiti, investimenti per il passaggio ai trasporti elettrici, e sussidi per l’infanzia di misura tale da ridurre il numero dei poveri negli Stati Uniti della metà.

<h2> La discussione al Congresso </h2>

Il pacchetto di spesa in discussione al Congresso contiene misure di promozione sociale senza precedenti per il Paese, o meglio assimilabili solo ad una simile profondo intervento di sostegno che fu possibile all’epoca della Grande Depressione, con firma dell’allora presidente Franklin Delano Roosevelt, e con l’etichetta del New Deal. Siamo alle battute finali del negoziato che potrebbe portare al voto di queste riforma, “le infrastrutture umane” come le descrive il presidente Biden, e i democratici devono ancora fare i conti con l’opposizione di due politici della loro stessa squadra, il cui consenso al Senato non è ancora sicuro. Uno è il senatore Joe Manchin, eletto nello stato conservatore della West Virginia da un corpo di elettori poco propensi a vedere il deficit federale aggravato da nuove misure di spesa. L’altra è la senatrice Kyrsten Sinema, che ha vinto un seggio nello stato sempre in bilico dell’Arizona. Per divenire legge, il progetto di spesa di oltre 3.500 miliardi di dollari deve passare il vaglio alla Camera, dove i democratici non possono permettersi più di tre defezioni interne al loro schieramento, e poi al Senato, dove solo il voto risolutivo della vicepresidente Kamala Harris può rompere lo stallo perenne dell’aula, inchiodata alla divisione di 50 seggi per ognuno dei due schieramenti (e sempre che Manchin e Sinema aderiscano).

Il dibattito

Sono ore febbrili per il dibattito e il patteggiamento nei corridoi del Congresso. In ballo c’è la più grande riforma dell’apparato sociale degli Stati Uniti nell’ultimo secolo, e l’immagine che Biden potrebbe consegnare alla storia. Come più volte lo stesso presidente ha affermato, questo pacchetto dovrebbe dimostrare al mondo che la “democrazia è il miglior sistema di governo nella protezione degli interessi della popolazione”. Inciampare sul suo progetto fondamentale potrebbe per lui essere mortale, considerato che già la sua popolarità è gravemente diminuita dopo il ritiro caotico dall’Afghanistan. Nonostante il suo impegno in prima persona e la dedizione totale della speaker della Camera Nancy Pelosi, gli ostacoli non sono comunque finora rimossi, e l’esito del primo voto in agenda per domani non è ancora scontato.