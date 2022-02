Molla tutto e gira gli Stati Uniti con il suo furgone: la storia incredibile di una donna di 59 anni

Lei è Beverly Brown, ha 59 anni e da oltre un anno viaggia per gli Stati Uniti con il suo furgone. Beverly, proprietaria di una spa di Pearland, in Texas, ha deciso di cambiare vita: ora vive dentro al suo minivan. Ha sempre sognato di viaggiare, ma dopo essere diventata una mamma single a soli 18 anni ha dovuto rinunciare. Ora che sua figlia è cresciuta, ha finalmente potuto prendere in mano la sua vita. Trascorre le sue giornate facendo escursioni e nuotate: si lancia ogni giorno in una nuova avventura. A chi le chiede se soffre di solitudine, Beverly risponde che è in contatto con tantissime persone. È anche alla ricerca della sua anima gemella: tra una tappa e l'altra si affida infatti a delle app di dating per nuovi appuntamenti.