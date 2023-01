Usa, eseguita la prima condanna a morte di una transgender: Amber aveva 49 anni

La prima donna apertamente transgender è stata condannata a morte. Gli avvocati di Amber McLaughlin, 49 anni, lunedì avevano chiesto al governatore repubblicano Mike Parson di risparmiarle la vita. Ma non è avvenuto.

È stata condannata per aver ucciso la sua ex fidanzata di 45 anni Beverly Guenther il 20 novembre 2003. Guenther è stata violentata e pugnalata a morte nella contea di St. Louis. In un'intervista telefonica con il St. Louis Post-Dispatch Monday, McLaughlin ha descritto la sua imminente esecuzione come "una cosa triste". «Non sono d'accordo», disse. "La gente dovrebbe sapere che sono malata di mente".

