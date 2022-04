Telefonata Usa-Cina, il Pentagono: conseguenze se aiuterete Mosca. Pechino: «Non usate crisi per minacciarci»

Stati Uniti e Cina sono tornano a parlarsi. Ma tra le due potenze è scambio di minacce e niente disgelo. Poche ore prima di essere ricevuto alla Casa Bianca insieme ai vertici militari, il capo del Pentagono Lloyd Austin ha telefonato per la prima volta al ministro della difesa cinese Wei Fenge, rompendo una impasse di comunicazione vista da Washington con crescente preoccupazione, a causa dell'alleanza tra Pechino e Mosca sullo sfondo della guerra in Ucraina. A richiedere la telefonata, secondo media Usa, lo stesso Austin, dopo mesi di falliti tentativi per parlare col generale Xu Qiliang, l'ufficiale più alto in grado nella struttura del partito comunista. Austin voleva parlare con Xu perché, come vicepresidente della commissione centrale militare del partito, è più influente del generale Wei. Ma Pechino ha insistito per il rispetto del protocollo e quindi per un contatto tra pari grado.

Pechino: non usate la crisi per minacciarci

La Cina ha sollecitato gli Stati Uniti a «non usare la questione ucraina per diffamare, incastrare o minacciare la Cina», ha detto il ministro della Difesa Wei Fenghe nel colloquio telefonico con il capo del Pentagono Lloyd Austin, nel resoconto del ministero cinese. I due hanno avuto la prima conversazione dopo lo stallo di mesi: Austin voleva il dialogo con il generale Xu Qiliang, massimo ufficiale della Cina in qualità di vicepresidente della Commissione militare centrale - organo di vertice delle forze armate con a capo il presidente Xi Jinping - seguendo una prassi consolidata, ma trovando l'opposizione di Pechino.

«Conseguenze se Pechino aiuterà Mosca nella guerra»

Nella sua telefonata al ministro della difesa cinese Wei Fenge, durata 45 minuti, il capo del Pentagono - secondo fonti Usa - ha rilanciato sostanzialmente il messaggio di Joe Biden nella video chiamata a Xi Jinping del 18 marzo, in cui il presidente americano aveva minacciato severe conseguenze se Pechino fornirà assistenza militare o economica a Mosca nel conflitto in Ucraina. Austin ha inoltre ricordato l'importanza di gestire la competizione strategica Usa- Cina, anche nei campi nucleare, spaziale e cyber, migliorando i canali di comunicazione nelle crisi. Il ministro della difesa Usa, infine, ha ribadito le preoccupazioni di Washington per le provocazioni militari di Pechino contro Taiwan e per le attività del Dragone nel mare cinese del sud e dell'est.

La questione Taiwan

Taiwan è parte della Cina e Pechino chiede agli Usa di gestire la vicenda in modo appropriato per evitare «impatti destabilizzanti» sulle relazioni bilaterali. «Taiwan è parte inalienabile della Cina: è un fatto che nessuno può cambiare», ha detto il ministro della Difesa Wei Fenghe nel colloquio telefonico col capo del Pentagono Lloyd Austin. «Se la questione di Taiwan non sarà gestita adeguatamente, avrà un impatto destabilizzante sulle relazioni tra i due Paesi», ha aggiunto Wei, secondo una nota di Pechino, assicurando che «l'esercito cinese salvaguarderà in modo risoluto sovranità, sicurezza e integrità territoriali».