Biden: «Sono ancora positivo al Covid, sto bene»

Domenica 31 Luglio 2022, 11:47

«Amici, oggi sono risultato di nuovo positivo al Covid». Dopo la comunicazione del medico della Casa Bianca, Joe Biden stesso comunica, via Twitter, che di nuovo è positivo al Covid, dopo essere stato negativo da mercoledì scorso, e che torna in isolamento. «Questo succede ad una piccola minoranza di persone - aggiunge il presidente - non ho sintomi ma starò in isolamento per la sicurezza di tutti». «Continuo a lavorare e tornerò presto a viaggiare», ha concluso il presidente che ha dovuto annullare i viaggi previsti per i prossimi giorni.