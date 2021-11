Sembra un flash mob, sono furti. Allarme negli Usa per saccheggi nei negozi di lusso

Pare che stia diventando una tendenza quella di mettere a segno furti in stile flash mob: nelle ultime settimane numerosi negozi di abbigliamento di lusso e gioiellerie sono stati saccheggiati da gruppi di decine di ladri che agiscono contemporaneamente; a uno specifico orario tutti i coinvolti iniziano a fare qualcosa di insolito, generalmente si tratta di un ballo corale o di una freeze dance, per poi fuggire con la refurtiva.

Cappucci e piede di porco

Secondo la polizia le rapine sarebbero state organizzate nel dettaglio tramite i social media e hanno costretto in Usa varie catene del lusso a rafforzare la sicurezza aumentando i vigilanti armati e a mettere sotto chiave la merce, proprio mentre comincia la stagione dello shopping natalizio. L'ultimo a essere colpito pochi giorni fa è stato un magazzino Nordstrom a Walnut Creek, a est di San Francisco, in California, dove circa ottanta persone mascherate arrivate con venticinque vetture hanno fatto razzia di costosi prodotti nel giro di pochi minuti dandosi poi alla fuga. Un impiegato sarebbe stato colpito con uno spray urticante. I testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno mostrato come la maggior parte di loro indossasse maschere da sci, felpe con cappuccio, fazzoletti sul volto e alcuni impugnassero dei piedi di porco. Un sospetto partecipante all’azione è stato arrestato mentre si allontanava dalla zona del colpo con borse griffate piene di refurtiva. Altri due sospettati, uno dei quali in possesso di un’arma da fuoco, sono stati bloccati nell'auto in fuga.

Associazione a delinquere

La banda avrebbe colpito i negozi di Luis Vuitton, Yves Saint Laurent, Burberry e Dolce & Gabbana, secondo quanto riferito dall’emittente Fox2. Poco prima un gruppo di 40 persone ha saccheggiato un negozio di Louis Vuitton a Union Square, sempre a San Francisco, volatilizzandosi in auto. Colpi analoghi anche vicino a Chicago, dove un altro negozio di Vuitton è stato preso di mira da una banda più ridotta, 14 persone, che sono scappate con un bottino di oltre 100 mila dollari in borse e indumenti di lusso. Si tratta del terzo attacco del genere subito da Vuitton nell'area di Chicago. I flash mob sono quasi sempre registrati dalle telecamere di sicurezza, con immagini che rimbalzano sui network nazionali. La polizia sta lavorando sulle riprese video che mostrano i veicoli utilizzati dai ladri, ma sembra che non si stia combattendo contro piccole bande bensì contro una grande associazione a delinquere con più centri in tutti gli Stati Uniti.