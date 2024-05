Venerdì 24 Maggio 2024, 00:55

LONDRA Il premier britannico Rishi Sunak ha indetto le elezioni per il 4 luglio, pur sapendo che sicuramente le perderà. Dall’ultima volta che si è votato nel Paese, nel 2017, sono arrivati la Brexit, il Covid, la crisi economica, l’immigrazione incontrollata, lo sfascio della sanità pubblica, la morte della regina Elisabetta, la guerra in Europa e in Medio Oriente. Il regno di Carlo III è così malridotto che il governo, qualche giorno fa, ha chiesto alla polizia di fare meno arresti perché le carceri sono già troppo piene. Non se ne può più dei Conservatori, che governano da 14 anni combinando solo guai. Dopo la vittoria del 2010, David Cameron è stato premier per sei anni, ma gli altri, da Theresa May a Boris Johnson, da Liz Truss a Rishi Sunak, sono stati rapidamente defenestrati per evidente incapacità dal loro stesso partito, dopo pochi anni o pochi mesi a Downing Street. Truss, con soli 50 giorni, ha battuto ogni record.

Elezioni Gb, Sunak lancia la sfida a un Labour in vantaggio

ASPETTATIVE

Sunak ha convocato le elezioni con un colpo di mano, facendo arrabbiare tutti i Tory che si aspettavano il voto in autunno. Il premier deve avere pensato che se la situazione è brutta, il peggio deve in realtà ancora venire. L’inflazione è in calo, ma le famiglie e quelli che pagano un mutuo non se ne accorgono. Da gennaio hanno attraversato il Canale già 10.000 barchini di migranti e con l’estate sarà un’invasione. La polizia non riesce più a contenere la piccola criminalità, la Banca d’Inghilterra non ha alcuna intenzione di tagliare i tassi e gli interventi promessi dal governo sono solo un miraggio: quando cercano soldi, il premier e il suo Cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, guardano un armadio vuoto. Da un momento all’altro è atteso un richiamo del Fondo Monetario, che dovrebbe certificare un buco di 30 miliardi di sterline nelle casse dello Stato. E poi ci sono le due guerre in Ucraina e a Gaza, che possono causare un altro shock globale, e bloccare la piccola ripresa economica in corso.

Da quando David Cameron avviò nel 2016 il referendum per l’uscita dall’Unione Europea, in Gran Bretagna si è passati da un disastro all’altro. La Brexit ha causato danni economici spaventosi, il Covid è stato gestito in maniera irresponsabile da Boris Johnson, che organizzava anche party a casa sua mentre bloccava i cittadini in casa. Nessuna vera riforma è stata fatta e tutto quello che prima funzionava si è guastato. L’inflazione, dal 2021, è cresciuta del 23% e lo stato dell’economia sembra quello dei drammatici Anni 70.

Nessun premier in Gran Bretagna ha mai indetto elezioni registrando un gradimento così basso per il proprio partito. I Laburisti hanno un vantaggio del 22% (45% contro il 23% dei Conservatori) che difficilmente si eroderà in sole sei settimane di campagna. Sunak forse conta sul fatto che entro luglio sarà fatto partire il primo aereo per deportare i migranti in Ruanda e che il calo dell’inflazione si stabilizzerà. Pensa anche di avere preso in contropiede il leader laburista Keir Starmer, che si aspettava di andare al voto in autunno e dovrà ora sbrigarsi a trovare slogan e candidati.

Ma sarebbe un errore sottovalutare le capacità dell’avvocato Starmer, dice chi lo conosce. Per capirlo, bisogna guardare alla sua vita prima di entrare in politica. Nato a Londra 61 anni fa, scuola statale, casetta poco più grande di un camper, il padre Rodney operaio attrezzista freddo e distante, interamente dedicato alla moglie Josephine, malata del terribile morbo di Still, per il quale le furono amputati gli arti. Da avvocato andava alla sbarra per tutelare gli sfavoriti contro i grandi, compreso McDonald’s in un famoso processo. Il procuratore capo lo elogiò perché, diceva, rappresentava sempre gli inquilini e mai i proprietari. Nel 2020 Starmer divenne leader dei laburisti al posto dell’impossibile Jeremy Corbyn, travolto dalle accuse di antisemitismo nel partito e da una politica troppo spostata a sinistra. Starmer emarginò Corbyn e tutti i barricadèri, spostò la barra del timone verso il centro e si dimenticò «le dieci promesse» un po’ estremiste con le quali era stato eletto. Ora guida un partito di centrosinistra più simile a quello di Tony Blair, che nel 1997 sbaragliò i conservatori.

OPEN SPACE

Starmer lavora nell’open space della sede del Labour e non nei corridoi, non ha cricche di parlamentari al suo seguito e riguarda i video del question time con Sunak per capire dove lo ha affrontato nel modo giusto e dove avrebbe potuto fare meglio. È pragmatico, non gli piace Trump, ma lavorerà con lui se sarà eletto in novembre. Adesso si tirerà su le maniche come fa sempre, e preparerà una carta degli impegni tipo quella che fece trionfare Blair nel ’97. I temi sono nell'elenco delle cose che non vanno: economia, sanità pubblica, immigrazione, sicurezza, mutui e inflazione, crisi delle case, scarsa natalità perché i figli costano troppo. E poi c’è la Brexit. Non si esclude che Starmer provi a rimediare a questo storico errore, indicendo un altro referendum: sarebbe la sua impresa più difficile e meritoria. Il 65% degli elettori, secondo un recente sondaggio, pensa che i Conservatori stiano dalla parte dei ricchi. Non ci vorranno grandi sforzi per sconfiggerli in queste elezioni.

