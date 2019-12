Star Wars celebra lo studente morto per sventare un attentato: sarà un Jedi

Ha sventato una strage lo scorso 30 aprile a Charlotte, al campus dell'università del North Carolina. Con il suo amico Ellis, Riley Howeell, un grande fan di Star Wars, è morto nel gettarsi sopra l'attentatore che aveva ferito già altri quattro ragazzi. Subito dopo la tragedia, la LucasFilm aveva spedito alla famiglia una lettera per onorare il gesto eroico del ragazzo.

Il coraggio e l'altruismo di Riley mettono in luce gli Jedi in tutti noi - aveva scritto un membro del team delle relazioni con i fan, Lucas Seastrom, in un messaggio ai diversi fan sparsi in tutto il mondo - Speriamo che tu possa rallegrarti della sua memoria e ci uniamo a te per onorare la sua vita e il suo esempio

Non basta: ora la casa di produzione di George Lucas ha deciso di celebrare il giovane fan rendendolo un Jedi canonico nell’universo di Star Wars. Nel visual dictionary ufficiale dell’ultimo film della saga, "Star Wars L’ascesa di Skywalker", seppure in un piccol oarticolo di 66 parole, Ri-Lee Howell è un maestro Jedi che ha preservato i testi jedi collezionando diversi manufatti ed informazioni raccogliendole nel Aionomica, una raccolta in due volumi sulla Forza.

